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У ЄС спростовують інформацію про перенесення саміту Східного партнерства

Середа, 22 квітня 2020, 20:24

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що очікує проведення саміту Східного партнерства у червні, спростувавши інформацію про його перенесення на другу половину року.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це він заявив після відеоконференції Ради ЄС, на якій обговорювалися відносини з країнами Східного партнерства.

"Червневий саміт Східного партнерства, який, як я очікую, буде проведений, має стати гарною нагодою підтвердити підтримку регіону і просунути вперед роботу в конкретних сферах співпраці, щодо сталого економічного зростання і створення робочих місць" - сказав Боррель.

За його словами, ЄС продовжить надавати підтримку країнам Східного партнерства і Україні, зокрема.

Раніше, високопоставлений дипломат ЄС повідомив, що саміт Східного партнерства, який раніше був запланований на червень, переноситься на другу половину року.

Саміт був запланований на 18 червня і мав пройти у Брюсселі. Також раніше обговорювалася можливість його проведення у форматі відео конференції.

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Східне партнерство
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