Президент США Дональд Трамп опублікував свій варіант спільної заяви з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте: у ньому до недопущення поширення війни закликається не лише Росія, а й Україна.

Заяву він опублікував у своїй мережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У заяві, оприлюдненій Трампом, стверджується, що президент США і генсек НАТО обговорили важливість того, щоб Росія та Україна не сприяли поширенню війни на інші країни та якомога скоріше досягли мирного врегулювання.

"Ми також докладно обговорили, наскільки важливо, щоб Росія та Україна утримувалися від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту!" – йдеться у повідомленні Трампа.

Тим часом у версії цієї заяви, яку поширила пресслужба Північноатлантичного альянсу, такі застереження висловлені лише на адресу Росії.

"Ми також обговорили, наскільки важливо, щоб Росія утримувалася від будь-яких дій, які навмисно чи ненавмисно розширюють масштаби війни, а також те, наскільки важливо якомога швидше досягти мирного врегулювання конфлікту", – йдеться у версії, опублікованій НАТО.

Президент США Дональд Трамп у четвер також заявив, що під час зустрічей з правителем РФ Владіміром Путіним у Китаї просив його зупинити всю військову агресію в Європі.

Нагадаємо, 19 листопада перед початком зустрічі у Китаї Трамп увійшов до зали у Шеньчжені у супроводі державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента. Заходячи у залу, Трамп усміхнувся і сказав, вказавши на Путіна: "Хто він? Він мій друг". Опісля Трамп потиснув руку Путіну.

Також американський президент заявив, що Путіну "зараз доводиться нелегко" через війну, яку він розпочав проти України.