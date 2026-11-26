Європейський Союз може виділити ще 338 млн євро з коштів "Плану зростання для Західних Балкан" у найближчі тижні для країн-кандидатів на членство в ЄС: Албанії, Чорногорії та Північної Македонії.

Про це пише BalkanInsight, інформує "Європейська правда".

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, цього року реалізація реформ у рамках "Плану зростання" набрала високих обертів. Це відкриває можливість виділити для країн-кандидатів додаткові гроші.

"Рік тому партнери виконали 38% запланованих реформ. Сьогодні ми вже досягли 63%. І це реформи, які дають реальні результати. Завдяки цьому в найближчі тижні для Албанії, Чорногорії та Північної Македонії можуть бути виділені ще 338 млн євро", – сказала Фон дер Ляєн.

Також президент Євроради Антоніу Кошта підкреслив прогрес, досягнутий Чорногорією та Албанією на шляху до членства, зазначивши, що "розширення є реалістичною можливістю, і нею слід скористатися".

Раніше єврокомісарка Марта Кос заявила, що вважає підписання угоди про вступ з Чорногорією до літа 2027 року реалістичним, і що Брюссель підтримує перспективу того, що країна стане 28-м членом ЄС у 2028 році.

Тим часом Косово покладає великі надії на те, що нове керівництво Сербії допоможе нормалізувати відносини з Белградом і дати новий поштовх процесу вступу країни до ЄС.