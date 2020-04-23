Меркель: ми все ще на початку пандемії коронавірусу

Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, про це заявила канцлерка Ангела Меркель у четвер, виступаючи в Бундестазі.

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.

У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу".

Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.

Як повідомлялося, усі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими у громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.