Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Коронавірус у Франції: рівень смертності стабільний, кількість госпіталізованих зменшується

В Італії понад 3000 людей одужали за добу - більше, ніж з'явилося нових хворих

ЗМІ: Єврокомісія розробляє план відновлення економіки обсягом 2 трлн євро

Іспанія: жертв коронавірусу вже понад 22 тисячі 






Меркель: ми все ще на початку пандемії коронавірусу

Четвер, 23 квітня 2020, 10:50

Німеччина все ще перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу і їй доведеться довго жити з нею. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Bild, про це заявила канцлерка Ангела Меркель у четвер, виступаючи в Бундестазі. 

"Ніхто б не хотів цього почути. Ми не живемо у фінальній фазі пандемії, ми все ще на початку", - сказала вона, додавши, що країна виграла час для зміцнення системи охорони здоров'я.

Читайте також
"Наступні тижні будуть ще складнішими": Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас

У своїй заяві Меркель охарактеризувала обмеження основних прав у зв'язку з пандемією коронавірусу як "демократичну вимогу". 

Водночас вона підкреслила, що знає, наскільки важко переносити обмеження жителям Німеччини. Втім, за її словами, жорсткі обмеження необхідні, аби пережити кризу.

Пандемія може бути зупинена тільки за допомогою вакцини, підкреслила Меркель. Пережити ці непрості часи можна тільки разом як суспільству і об’єднано в Європі.

Як повідомлялося, усі федеральні землі Німеччини оголосили про плани зробити маски для обличчя обов'язковими у громадських місцях для боротьби з поширенням коронавірусу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Німеччина Меркель
powered by lun.ua