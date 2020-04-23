Португалія сподівається відкритися для туристів цього літа, але з заходами безпеки

Португалія сподівається, що зможе прийняти туристів з інших країн цього літа, але з певними заходами безпеки.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Politico, про це заявив міністр економіки Португалії Сіза Вієйра.

"У короткостроковій перспективі, у нас діятимуть певні обмеження. Будуть обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах. Можливо, готелі прийматимуть меншу кількість відвідувачів та повинні будуть ретельніше проводити дезінфекцію", - розповів він у коментарі ЗМІ.

Міністр зазначив, що відновлення сфери туризму після епідемії триватиме довго, тому що люди не одразу почнуть почуватися безпечно і їздити у подорожі.

"Але діяльність має відновлюватися, тож ми співпрацюємо з готельно-ресторанним бізнесом, щоб розробити кращі заходи безпеки", - додав Вієйра.

Міністр висловив сподівання, що міжнародне авіасполучення між країнами ЄС почне поступово відновлюватися з середини травня. Також ведуться перемовини з Іспанією щодо відкриття наземного кордону.

Туризм є однією з найважливіших для країни сфер. У минулому році ця галузь забезпечила близько 14% ВВП Португалії.

Нагадаємо, парламент Португалії схвалив продовження карантинних обмежень до 2 травня. При цьому, прем'єр Антоніу Кошта висловив сподівання, що надзвичайний стан може бути скасований наступного місяця, щоб почати відновлення економіки.