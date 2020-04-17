Португалія продовжила карантин до 2 травня

Парламент Португалії схвалив продовження до 2 травня карантинних обмежень, запроваджених для стримування поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Прем'єр-міністр Антоніу Кошта висловив сподівання, що надзвичайний стан може бути скасований наступного місяця, щоб почати відновлення економіки.

"Ми повинні почати думати про майбутнє. Зараз ми повинні гарантувати, що ми можемо відродити економіку, не випускаючи пандемію з-під контролю", - сказав Кошта.

Він сподівається, що заняття для старшокласників та випускників можуть відновитися у травні разом із поступовим відновленням економічної, соціальної та культурної діяльності.

Однак прем'єр зауважив, що кроки залежатимуть від розвитку пандемії та від запровадження суворих гігієнічних правил на робочих місцях, громадських просторах та у громадському транспорті.

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