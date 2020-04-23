Сербія і Угорщина привідкрили кордон для працівників

Сербія і Угорщина домовилися відкрити три контрольно-пропускні пункти на своєму кордоні з ранку четверга, щоб пересування працівників, які живуть у прикордонній зоні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters, про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто після переговорів з міністрами внутрішніх справ і європейської інтеграції Сербії.

Сербія закрила свої кордони в березні, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

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За словами Сіярто, цей захід дозволить етнічним угорцям, які живуть на півночі Сербії, дістатись на роботу в Угорщині після того, як Сербія зупинила всі пасажирські перевезення, що створило серйозні проблеми для угорських компаній в регіоні.

Сільськогосподарським працівникам обох країн тепер дозволено перетинати кордон на трьох контрольно-пропускних пунктах.

Раніше Угорщина досягла схожої угоди з Австрією, дозволивши угорським пасажирам перетинати кордон на заново відкритому КПП, що скоротило час очікування, який спостерігається на більш жвавих пунктах перетину кордону.

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