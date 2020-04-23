У Румунії 11 людей оштрафували на 27 тисяч євро за смаження шашликів

Румунська поліція виписала 11 штрафів на загальну суму 135 000 леїв (близько 27700 євро) учасникам "шашличної вечірки" з містечка поблизу Сучави.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Hotnews.ro

На другий день після Великодня група людей у місті Салча зібралася на подвір'ї одного з приватних будинків, щоб посмажили м'ясо на мангалі. Свою зустріч вони транслювали у соціальній мережі.

Після перегляду трансляції проведеного співробітниками місцевої поліції розслідування було визначено 11 осіб (віком від 21 до 56 років), які порушили карантинні обмеження на пересування та на колективні зібрання, і було ухвалено рішення про накладення штрафів.

Зазначимо, що 31 березня румунська влада через поширення коронавірусу запровадила жорсткий карантин у місті Сучава, неподалік кордону з Україною, та вісьмох суміжних селищах.

Раніше повідомлялося, що в Румунії менш ніж за місяць виписали 200 тисяч штрафів людям, які не виконували обмеження щодо поширення коронавірусу.

Напередодні президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що з 15 травня у Румунії буде скасовано низку обмежень на пересування громадян, однак носіння масок стане обов’язковим.