В Румынии 11 человек оштрафовали на 27 тысяч евро за шашлыки

Румынская полиция выписала 11 штрафов на общую сумму 135 000 леев (около 27 700 евро) участникам "шашлычной вечеринки" из города неподалеку от Сучавы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hotnews.ro

На второй день после Пасхи группа людей в городе Салча собралась во дворе одного из частных домов, чтобы пожарили мясо на мангале. Свою встречу они транслировали в социальной сети.

После просмотра трансляции и проведенного сотрудниками местной полиции расследования определили 11 человек (в возрасте от 21 до 56 лет), нарушивших карантинные ограничения на передвижение и на коллективные собрания, и было принято решение о штрафе.

Отметим, что 31 марта румынские власти в связи с распространением коронавируса ввели жесткий карантин в городе Сучава, недалеко от границы с Украиной, и восьми ближайших поселках.

Ранее сообщалось, что в Румынии менее чем за месяц выписали 200 000 штрафов людям, не соблюдавшим ограничения по распространению коронавируса.

Накануне президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что с 15 мая в Румынии будет отменен ряд ограничений на передвижение граждан, однако ношение масок станет обязательным.