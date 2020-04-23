У Бельгії кількість загиблих від коронавірусу наблизилась до 6,5 тисяч

У Бельгії від коронавірусу за добу померли 230 осіб, з них більш ніж половина – у будинках для літніх людей.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

За минулу добу у Бельгії від коронавірусу померли 230 осіб, з них 134 – у будинках для літніх людей. Загальна кількість померлих від коронавірусу зросла до 6490.

Читайте також У Бельгії планують відкрити частину шкіл з 15 травня

Таким чином, другий день поспіль кількість летальних випадків перевищує 200, після кількаденного зниження.

У відділеннях інтенсивної терапії перебувають 993 хворих. За минулу добу госпіталізували 211 хворих, виписали – 367.

За останні 24 години виявили 908 нових випадків зараження коронавірусом. З них 43% - у Фландрії, 38% - у Валлонії, 13% - у Брюсселі.

Від початку епідемії коронавірусом у Бельгії заразилися 42 797 осіб.

За словами урядового речника з питань боротьби з коронавірусом Еммануеля Андре, з початком епідемії коронавірусу смертність у Бельгії суттєво зросла – на близько 80% наприкінці березня-початку квітня. Це більше, ніж під час сезонних спалахів грипу чи аномальної спеки.

"Це суттєвий показник підвищеної смертності, і це стосується усіх вікових груп, попри те, що від епідемії особливо постраждали найстарші члени нашого суспільства", - зазначив він.

З початку травня Бельгія почне поетапно виходити з режиму ізоляції, для цього влада розробляє план, який, за даними ЗМІ, буде включати наполегливу рекомендацію для населення про носіння захисних масок.