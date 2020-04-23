В Бельгии число погибших от коронавируса приблизилось к 6500

В Бельгии от коронавируса за сутки умерли 230 человек, из них более половины - в домах престарелых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

За минувшие сутки в Бельгии от коронавируса умерли 230 человек, из них 134 - в домах престарелых. Общее количество умерших от коронавируса возросло до 6490.

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Таким образом, второй день подряд количество летальных случаев превышает 200, после многодневного снижения.

В отделениях интенсивной терапии находятся 993 больных. За минувшие сутки госпитализированы 211 больных, выписали - 367.

За последние 24 часа обнаружили 908 новых случаев заражения. Из них 43% - во Фландрии, 38% - в Валлонии, 13% - в Брюсселе.

С начала эпидемии коронавирусом в Бельгии заразились 42797 человек.

По словам правительственного представителя по вопросам борьбы с коронавируса Эммануэля Андре, с началом эпидемии коронавируса смертность в Бельгии существенно выросла - на 80% в конце марта-начале апреля. Это больше, чем во время сезонных вспышек гриппа или аномальной жары.

"Это существенный показатель повышенной смертности, и это касается всех возрастных групп, несмотря на то, что от эпидемии особенно пострадали старейшие члены нашего общества", - отметил он.

С начала мая Бельгия начнет поэтапно выходить из режима изоляции, для этого власть разрабатывает план, который, по данным СМИ, будет включать настойчивую рекомендацию для населения о ношении защитных масок.