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Суд ЄС зобов’язав Ryanair чіткіше вказувати повну вартість авіаквитків

Четвер, 23 квітня 2020, 16:40

Суд ЄС вирішив, що авіакомпанія Ryanair повинна вказувати повну вартість квитка, коли відображає пропозиції на своєму вебсайті.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу суду.

"Авіаперевізники, починаючи з першого моменту публікації своїх цінових пропозицій в Інтернеті, повинні вказувати ПДВ на внутрішні рейси і збори, що стягуються за оплату кредитною карткою, а також збори за реєстрацію, що підлягають сплаті, якщо в якості альтернативи не пропонується жоден спосіб безкоштовної реєстрації", - йдеться у рішенні суду.

Суд ЄС виніс своє рішення після того, як італійський антимонопольний орган (AGCM) розкритикував Ryanair в 2011 році за ціни, які не включали податок на додану вартість на внутрішніх рейсах і збори за реєстрацію та оплату кредитною карткою.

AGCM стверджував, що додаткові збори були неминучі і повинні бути вказані до того, як клієнт почав процес бронювання.

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В результаті за справу взявся Суд ЄС. Після його рішення її повернуть в італійські суди, які мають винести остаточне рішення на основі розтлумаченого законодавства ЄС.

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Суд ЄС
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