Суд в Іспанії визнав незаконною політику Ryanair щодо ручної поклажі

Іспанський суд визнав політику бюджетної авіакомпанії Ryanair щодо вимоги оплати за ручну поклажу недійсною і незаконною після того, як компанія оштрафувала пасажирку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Пасажирка, що прямувала з Мадрида до Брюсселя, була змушена заплатити штраф у розмірі 20 євро, аби взяти на борт ручну поклажу вагою 10 кілограмів. Ryanair дозволяє проносити на борт лише невеликі сумки як ручну поклажу, якщо їх можна помістити під пасажирським сидінням спереду.

Авіакомпанія Ryanair стягує з клієнтів додаткову плату за можливість взяти на борт більше ніж один особистий предмет. За більші сумки компанія також вимагає платити більше.

Господарський суд в Іспанії постановив, що жінці слід повернути кошти з відсотками. Її багаж міг легко поміститися в салоні, сказав суддя. Він постановив, що політика Ryanair щодо ручної поклажі є незаконною і її слід прибрати з правил авіакомпанії.

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Разом з тим суд не став вимагати компенсації для пасажирки, оскільки не вважав, що вона пережила достатньо великий стрес через інцидент.

Авіакомпанія Ryanair, утім, заявила, що не змінить свою політику.

"Ця постанова не вплине на політику Ryanair щодо багажу — ні в минулому, ні в майбутньому, оскільки це поодинокий випадок, який неправильно протрактував нашу комерційну свободу для визначення розміру нашої ручної поклажі", - йдеться в повідомленні.