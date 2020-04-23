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В Італії понад 3000 людей одужали за добу - більше, ніж з'явилося нових хворих

Четвер, 23 квітня 2020, 19:20

В Італії протягом останньої доби кількість тих, хто видужав, перевищила 3 тисячі осіб, число нових випадків зараження продовжує зменшуватися.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Управління цивільного захисту Італії.

В Італії з початку епідемії коронавірусу щонайменше 189 973 осіб заразилися вірусом (ця цифра включає і тих, хто помер, і тих, хто вже вилікувався). Це на 2 646  осіб більше, ніж вчора; вчора зростання було більшим - 3 370 нових випадків.

Всього в Італії від коронавірусної хвороби померли 25 549 людей. З них  464 померли протягом останньої доби. Вчора повідомлялося про  437 померлих.

З початку епідемії 57 576 осіб були виписані з лікарень. Це на 3033 більше, ніж вчора. Варто зазначити, що в Італії вже третій день поспіль фіксують рекордні зростання кількості пацієнтів, які видужали від коронавірусу.

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Протягом останньої доби кількість виписаних з лікарень була вищою за число нових хворих.

Наразі в Італії налічується 106 848 активних випадків коронавірусу – ця цифра продовжує зменшуватися.

Як повідомлялося, після майже тритижневої роботи в італійських лікарнях українські лікарі, що допомагали боротись з коронавірусом, повернулися в Україну.

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Коронавірус Епідемія у цифрах Італія
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