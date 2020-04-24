Мэра и двух глав районов Праги взяли под охрану после демонтажа памятника Коневу

Мэра Праги и двух глав районов чешской столицы взяли под охрану после демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода".

Ранее издание Respekt со ссылкой на источники сообщило, что власти опасаются, что муниципальным чиновникам грозит опасность после демонтажа памятника Коневу.

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По данным издания, под охраной полиции находятся мэр Праги Зденек Гржиб, староста района Ржепорье Павел Новотны и староста района Прага 6 Ондржей Колар.

В интервью "Радио Свобода" Новотны подтвердил, что получил временную охрану.

"Я получил краткосрочную охрану чешской полиции, но причину я, к сожалению, назвать не могу... Если вы считаете, что она предоставлена ​​безосновательно, то можете почитать социальные сети", - заявил Новотны.

По утверждению издания Respekt, чешские спецслужбы отследили прибытие в Прагу гражданина России, который может представлять опасность для Колара. Кроме того, они обнаружили перемещение группы российских разведчиков из России в Европу, что может быть связано с ситуацией.

3 апреля в Праге был демонтирован памятник Коневу. Монумент будет перенесен в создаваемый Музей памяти XX века.

Снятие скульптуры вызвало резкую критику со стороны России. Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма.