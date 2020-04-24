Британці на карантині купують на третину більше алкоголю

Під час карантину британці почали купувати на третину більше алкоголю, ніж зазвичай.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з офіційними даними, у березні продажі у спеціалізованих алкогольних магазинах країни виросли на майже одну третю.

Це найбільше зростання місячних продажів за увесь час спостережень – з 1988 року.

При цьому, ця статистика не враховує спиртні напої, придбані у продуктових супермаркетах, де алкоголь купують найчастіше.

Нагадаємо, спеціалізовані алкогольні магазини у Британії продовжують роботу і на карантині. У Грузії, натомість, такі заклади зачинені на час дії режиму надзвичайного стану.