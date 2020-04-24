Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Близько тисячі людей у Берліні вийшли на протест проти карантину

Епідемія у Британії: кількість загиблих перевищила 20 тисяч

Епідемія в Іспанії: другий день поспіль одужало більше людей, ніж захворіло

Коронавірус у Франції: кількість смертей за добу істотно зменшилась






Британці на карантині купують на третину більше алкоголю

П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:40

Під час карантину британці почали купувати на третину більше алкоголю, ніж зазвичай.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з офіційними даними, у березні продажі у спеціалізованих алкогольних магазинах країни виросли на майже одну третю.

Читайте також
В Іспанії арештували мера, який водив авто п’яним і покусав поліцейського

Це найбільше зростання місячних продажів за увесь час спостережень – з 1988 року.

При цьому, ця статистика не враховує спиртні напої, придбані у продуктових супермаркетах, де алкоголь купують найчастіше. 

Нагадаємо, спеціалізовані алкогольні магазини у Британії продовжують роботу і на карантині. У Грузії, натомість, такі заклади зачинені на час дії режиму надзвичайного стану.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коронавірус Велика Британія курйози
powered by lun.ua