Британці на карантині купують на третину більше алкоголю
П'ятниця, 24 квітня 2020, 13:40
Під час карантину британці почали купувати на третину більше алкоголю, ніж зазвичай.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з офіційними даними, у березні продажі у спеціалізованих алкогольних магазинах країни виросли на майже одну третю.
Це найбільше зростання місячних продажів за увесь час спостережень – з 1988 року.
При цьому, ця статистика не враховує спиртні напої, придбані у продуктових супермаркетах, де алкоголь купують найчастіше.
Нагадаємо, спеціалізовані алкогольні магазини у Британії продовжують роботу і на карантині. У Грузії, натомість, такі заклади зачинені на час дії режиму надзвичайного стану.
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