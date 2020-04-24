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Британцы на карантине покупают на треть больше алкоголя

Пятница, 24 апреля 2020, 13:40

Во время карантина британцы стали покупать на 1/3 больше алкоголя, чем обычно.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Согласно официальным данным, в марте продажи в специализированных алкогольных магазинах страны выросли почти на одну треть.

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Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений - с 1988 года.

При этом статистика не учитывает спиртные напитки, приобретенные в продовольственных супермаркетах, где алкоголь покупают чаще всего.

Напомним, специализированные алкогольные магазины в Великобритании продолжают работу и на карантине. В Грузии, например, такие заведения закрыты на время действия режима чрезвычайного положения.

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