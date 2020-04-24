Британцы на карантине покупают на треть больше алкоголя
Пятница, 24 апреля 2020, 13:40
Во время карантина британцы стали покупать на 1/3 больше алкоголя, чем обычно.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.
Согласно официальным данным, в марте продажи в специализированных алкогольных магазинах страны выросли почти на одну треть.
Это наибольший рост месячных продаж за все время наблюдений - с 1988 года.
При этом статистика не учитывает спиртные напитки, приобретенные в продовольственных супермаркетах, где алкоголь покупают чаще всего.
Напомним, специализированные алкогольные магазины в Великобритании продолжают работу и на карантине. В Грузии, например, такие заведения закрыты на время действия режима чрезвычайного положения.
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