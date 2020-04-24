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У Чехії за добу 55 нових випадків коронавірусу - найнижчий показник з 14 березня

П'ятниця, 24 квітня 2020, 15:49

У Чехії за останню добу зафіксували 55 нових випадків інфікування коронавірусом і це найнижчий показник з 14 березня, коли було 48 випадків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на iRozhlas.cz.

В цілому станом на 24 квітня в Чехії підтверджено 7188 випадків зараження. З початку епідемії 2186 осіб одужали, 34 з них були виписані з лікарень в четвер.

На даний момент 213 осіб померли, за добу зафіксовано три летальні випадки.

Лабораторії виконали 7889 тестів в четвер, приблизно на тисячу менше, ніж в середу, коли кількість тестів була рекордною.

Частка нових випадків в загальній кількості протестованих продовжує знижуватися. У понеділок цей показник становив 2,37%, у вівторок він знизився до 1,6%, в середу - до 1,12%, а в четвер - до 0,7%.

Цифри також підтверджують, що Великдень не мав негативного впливу на поширення коронавірусу.

Нагадаємо, уряд Чехії відсьогодні дозволив жителям виїжджати за кордон з будь-якої причини за умови проходження тестування на кордоні після повернення або проходження 14-денного карантину.

З 27 квітня буде відкрито автошколи, спортивні зали, бібліотеки, зоопарки та магазини площею до 2500 квадратних метрів, якщо вони не є частиною великого торгового центру.

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