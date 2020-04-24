В Чехии за сутки 55 новых случаев коронавируса - самый низкий показатель с 14 марта

В Чехии за последние сутки зафиксировали 55 новых случаев инфицирования коронавирусом, и это самый низкий показатель с 14 марта, когда было 48 случаев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на iRozhlas.cz.

В целом по состоянию на 24 апреля в Чехии подтверждено 7188 случаев заражения. С начала эпидемии 2186 человек выздоровели, 34 из них были выписаны из больниц в четверг.

На данный момент 213 человек умерли, за сутки зафиксировано три летальных исхода.

Лаборатории выполнили 7889 тестов в четверг, примерно на тысячу меньше, чем в среду, когда количество тестов было рекордным.

Доля новых случаев в общем количестве протестированных продолжает снижаться. В понедельник этот показатель составлял 2,37%, во вторник он снизился до 1,6%, в среду - до 1,12%, а в четверг - до 0,7%.

Цифры также подтверждают, что Пасха не имела негативного влияния на распространение коронавируса.

Напомним, правительство Чехии с сегодняшнего дня позволило жителям выезжать за границу по любой причине при условии прохождения тестирования на границе по возвращении или прохождения 14-дневного карантина.

С 27 апреля будут открыты автошколы, спортивные залы, библиотеки, зоопарки и магазины площадью до 2500 квадратных метров, если они не являются частью большого торгового центра.