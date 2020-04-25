Трамп підписав закон щодо $484 млрд допомоги малому бізнесу й медсистемі у зв’язку з епідемією

Президент США підписав закон щодо допомоги малому бізнесу та медичній системі у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Укрінформ.

Президент США Дональд Трамп у п’ятницю підписав закон, що передбачає пакет допомоги для малого бізнесу США та медичної системи із загальним фінансуванням 484 мільярди доларів.

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Свій підпис під документом президент США поставив під час спеціальної церемонії в Білому домі.

Закон передбачає виділення додаткових $320 мільярдів на програму захисту доходів малого бізнесу, $75 мільярдів – для лікарень, $25 мільярдів – на тестування, $60 мільярдів – на кредити та гранти на випадок надзвичайних ситуацій, а також іншу допомогу.

Новий закон доповнює масштабний пакет допомоги на загальну суму $2,2 трильйона, затверджений минулого місяця для пом'якшення наслідків пандемії коронавірусу для економіки США.

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