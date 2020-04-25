Трамп подписал закон о $484 млрд помощи малому бизнесу и медсистеме в связи с эпидемией
Президент США подписал закон о помощи малому бизнесу и медицинской системе в связи с эпидемией коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.
Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, предусматривающий пакет помощи для малого бизнеса США и медицинской системы с общим финансированием 484 миллиарда долларов.
Свою подпись под документом президент США поставил во время специальной церемонии в Белом доме.
Закон предусматривает выделение дополнительных $320 миллиардов на программу защиты доходов малого бизнеса, $75 миллиардов – для больниц, $25 миллиардов - на тестирование, $60 миллиардов - на кредиты и гранты на случай чрезвычайных ситуаций, а также другую помощь.
Новый закон дополняет масштабный пакет помощи на общую сумму $2,2 триллиона, утвержденный в прошлом месяце для смягчения последствий пандемии для экономики США.
Читайте также: Коронавирус, помноженный на Трампа: почему США оказались не готовы к эпидемии.