Трамп подписал закон о $484 млрд помощи малому бизнесу и медсистеме в связи с эпидемией

Президент США подписал закон о помощи малому бизнесу и медицинской системе в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Укринформ.

Президент США Дональд Трамп в пятницу подписал закон, предусматривающий пакет помощи для малого бизнеса США и медицинской системы с общим финансированием 484 миллиарда долларов.

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Свою подпись под документом президент США поставил во время специальной церемонии в Белом доме.

Закон предусматривает выделение дополнительных $320 миллиардов на программу защиты доходов малого бизнеса, $75 миллиардов – для больниц, $25 миллиардов - на тестирование, $60 миллиардов - на кредиты и гранты на случай чрезвычайных ситуаций, а также другую помощь.

Новый закон дополняет масштабный пакет помощи на общую сумму $2,2 триллиона, утвержденный в прошлом месяце для смягчения последствий пандемии для экономики США.

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