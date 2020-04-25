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В Іспанії медики складають 20% хворих на коронавірус

Субота, 25 квітня 2020, 14:24

В Іспанії медики складають 20% від загальної кількості хворих на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

За даними звіту Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, оприлюдненого у четвер, в Іспанії медики складають 20% від загальної кількості хворих на коронавірус, що є найвищим показником у світі.

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Аналогічний показник лише у Ломбардії, епіцентрі епідемії в Італії, тоді як загалом в Італії медиків серед хворих – 10%. У США цей показник складає 3%, у Китаї – 3,8%.

За даними міністерства охорони здоров’я Іспанії на п’ятницю, 24 квітня, серед хворих на коронавірус було більше 35 тисяч працівників сфери охорони здоров’я - з 219,7 тисяч підтверджених випадків.

В Італії, станом на четвер, лікарів серед інфікованих було дещо менше 18 тисяч – з 189 973 підтверджених випадків на цю дату.

Причиною такої великої кількості хворих серед іспанських медиків називають нестачу захисного обладнання.

Зазначимо, що не тільки в Іспанії медики складають значну частку хворих на коронавірус. Наприклад, у Молдові станом на 22 квітня медики становили понад 20% усіх хворих - 658 із 2614 випадків, а за даними на 7 квітня – понад чверть від загальної кількості заражених.

Відсоток хворих серед протестованих на вірус британських медиків також виявився вищим, ніж відсоток позитивних результатів від загальної кількості тестів.

 

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