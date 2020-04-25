В Испании медики составляют 20% больных коронавирусом

В Испании медики составляют 20% от общего количества больных коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

По данным отчета Европейского центра по профилактике и контролю заболеваемости, обнародованного в четверг, в Испании медики составляют 20% от общего количества больных, что является самым высоким показателем в мире.

Аналогичный показатель только в Ломбардии, эпицентре эпидемии в Италии, тогда как в целом в Италии медиков среди больных – 10%. В США этот показатель составляет 3%, в Китае – 3,8%.

По данным министерства здравоохранения Испании на пятницу, 24 апреля, среди больных было больше 35 000 работников сферы здравоохранения – из 219 700 подтвержденных случав заражения.

В Италии по состоянию на четверг среди инфицированных медиков было несколько меньше 18 тысяч – из 189 973 подтвержденных случаев на эту дату.

Причиной такого большого количества больных среди испанских медиков называют нехватку защитного оборудования.

Отметим, что не только в Испании медики составляют значительную долю среди больных коронавирусом. Например, в Молдове состоянию на 22 апреля медики составили более 20% всех больных – 658 из 2614 случаев, а по данным на 7 апреля – более четверти от общего количества зараженных.

Процент больных среди протестированных на вирус британских медиков также оказался болем высоким, чем процент положительных результатов среди общего количества протестированных британцев.