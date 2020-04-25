Париж дозволив критим продуктовим ринкам продавати товари дистанційно

Париж дозволив 9 своїм критим ринкам продавати продукти дистанційно за попереднім замовленням.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила мерія Парижу та префектура поліції.

Торговці зазначених ринків зможуть продавати свою продукцію або з доставкою додому, або "на виніс" до входу на ринок. Дозвіл набув чинності у п’ятницю, 24 квітня.

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Як розповіли мер міста Анн Ідальго та очільник паризької поліції Дідьє Лальмен, таке рішення прийняли, щоб дозволити містянам "урізноманітнити місця купівлі продуктів харчування", а продавцям ринків – відновити роботу зі своїми клієнтами, але з мінімальним контактом.

"Жоден з клієнтів чи працівників доставки не зможе заходити всередину ринку. Видачу попередньо замовлених товарів організовуватимуть продавці на виході з критих ринків, з дотриманням безпечної дистанції", - додали вони.

#COVID19 | 📄 Le préfet de Police, en concertation avec la maire de Paris, autorise la livraison et le retrait "click and collect" dans tous les marchés couverts parisiens dans le respect des mesures de distanciation sociale.

➡️ Consultez le communiqué de presse.#RestezChezVous pic.twitter.com/0KkQgxG6vS — Préfecture de Police (@prefpolice) April 24, 2020

У зв’язку з епідемією коронавірусу, усі продуктові ринки Парижу під відкритим небом та криті ринки були повністю зачинені з 24 березня.

Нагадаємо, Франція продовжила карантинні обмеження для протидії пандемії до 11 травня. З цього дня почнеться перший етап послаблення карантину, в рамках якого запроваджують "масковий режим" і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті.