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Париж дозволив критим продуктовим ринкам продавати товари дистанційно

Субота, 25 квітня 2020, 16:54

Париж дозволив 9 своїм критим ринкам продавати продукти дистанційно за попереднім замовленням.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, про це оголосила мерія Парижу та префектура поліції.

Торговці зазначених ринків зможуть продавати свою продукцію або з доставкою додому, або "на виніс" до входу на ринок. Дозвіл набув чинності у п’ятницю, 24 квітня.

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Як розповіли мер міста Анн Ідальго та очільник паризької поліції Дідьє Лальмен, таке рішення прийняли, щоб дозволити містянам "урізноманітнити місця купівлі продуктів харчування", а продавцям ринків – відновити роботу зі своїми клієнтами, але з мінімальним контактом.

"Жоден з клієнтів чи працівників доставки не зможе заходити всередину ринку. Видачу попередньо замовлених товарів організовуватимуть продавці на виході з критих ринків, з дотриманням безпечної дистанції", - додали вони.  

У зв’язку з епідемією коронавірусу, усі продуктові ринки Парижу під відкритим небом та криті ринки були повністю зачинені з 24 березня.

Нагадаємо, Франція продовжила карантинні обмеження для протидії пандемії до 11 травня. З цього дня почнеться перший етап послаблення карантину, в рамках якого запроваджують "масковий режим" і дотримання соціальної дистанції в громадському транспорті.

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Коронавірус Карантин Франція
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