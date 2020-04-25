Париж разрешил крытым продуктовым рынкам продавать товары дистанционно

Париж разрешил своим 9 крытым рынкам продавать продукты дистанционно, по предварительному заказу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro, об этом объявила мэрия Парижа и префектура полиции.

Торговцы указанных рынков смогут продавать свою продукцию или с доставкой на дом, или "на вынос" к входу на рынок. Разрешение вступило в силу в пятницу, 24 апреля.

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Как рассказали мэр города Анн Идальго и глава парижской полиции Дидье Лальмен, такое решение приняли, чтобы позволить горожанам "уразнообразить места покупки продуктов питания", а продавцам рынков – возобновить работу со своими клиентами, но с минимальным контактом.

"Ни один из клиентов или работников доставки не сможет заходить внутрь рынка. Выдачу предварительно заказанных товаров будут организовывать продавцы на выходе из крытых рынков, с соблюдением безопасной дистанции", - добавили они.

#COVID19 | 📄 Le préfet de Police, en concertation avec la maire de Paris, autorise la livraison et le retrait "click and collect" dans tous les marchés couverts parisiens dans le respect des mesures de distanciation sociale.

➡️ Consultez le communiqué de presse.#RestezChezVous pic.twitter.com/0KkQgxG6vS — Préfecture de Police (@prefpolice) April 24, 2020

В связи с эпидемией коронавируса, все продуктовые рынки Парижа под открытым небом и крытые рынки были полностью закрыты с 24 марта.

Напомним, Франция продолжила карантин для противодействия пандемии до 11 мая. С этого дня начнется первый этап ослабления карантина, в рамках которого вводят "масочный режим" и соблюдение социальной дистанции в общественном транспорте.