Британія виключає продовження перехідного періоду після Brexit

Міністр Кабінету міністрів Великої Британії Майкл Гоув заявив, що продовження перехідного періоду для Brexit в кінці цього року не буде.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

Виступаючи під час відеозустрічі перед парламентським комітетом Гоув сказав, що "ми вважаємо, що цілком можливо завершити переговори" за поточними часовими рамками.

Він сказав, що лише частка державних службовців було переведено з роботу над угодою про Brexit для боротьби з коронавірусом. Міністр спрогнозував, що шанси на угоду "кращі, ніж два до одного".

Минулого тижня головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що годинник у переговорах про майбутні відносини між Британією і блоком "цокає ще швидше, але прогресу немає".

Перехідний період, який почався за виходом Британії з блоку 31 січня, закінчується в кінці 2020 року.

Британія, що залишила ЄС у січні після трьох років запеклих суперечок з Брюсселем, прагне укласти всеосяжну угоду про вільну торгівлю з ЄС. Наразі на Британію тимчасово поширюються правила ЄС, поки розробляється нова постійна угода.