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Британія виплатить 60 тисяч фунтів родинам медиків, померлих від коронавірусу

Вівторок, 28 квітня 2020, 08:04

Сім'ям британських медичних працівників, які померли борючись з пандемією COVID-19, буде виплачено 60 000 фунтів стерлінгів в рамках нової схеми забезпечення життя.

Про це заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Метт Хенкок, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Британія має один з найвищих у світі показників смертностівід коронавірусу - 21 092 випадки смерті в лікарнях і тисячі інших, які ще належить визначити кількісно в будинках літніх людей. Серед померлих -  98 працівників сфери охорони здоров'я та медичної служби померли після позитивного тесту на вірус, сказав Хенкок.

"Уряд створює систему гарантування життя для NHS (національної служби охорони здоров'я) та фронтових колег з служб соціальної допомоги", - сказав Хенкок.

"Сім'ї співробітників, які вмирають від коронавірусу в ході своєї основної роботи, отримають виплату в розмірі 60 000 фунтів стерлінгів" – додав він.

Ця схема орієнтована на сім'ї тих, хто вмирає від коронавірусу під час виконання життєво важливих критичних робіт, і включає в себе тих, хто надає безпосередню допомогу, а також прибиральників і носильників.

Уряд повернув в дію тисячі медичних працівників, які недавно вийшли на пенсію, і направив студентів випускних курсів на передову лінію, щоб впоратися з різким зростанням попиту на медичні послуги під час спалаху хвороби.

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Коронавірус Велика Британія
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