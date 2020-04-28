Британия выплатит 60 тысяч фунтов семьям медиков, умерших от коронавируса

Семьям британских медицинских работников, которые умерли, борясь с пандемией COVID-19, будет выплачено 60 000 фунтов стерлингов в рамках новой схемы обеспечения жизни.

Об этом заявил в понедельник министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Британия имеет один из самых высоких в мире показателей смертности от коронавируса - 21 092 случаи смерти в больницах и тысячи других, которые еще предстоит определить количественно в домах пожилых людей. Среди умерших - 98 работников сферы здравоохранения и медицинской службы умерли после положительного теста на вирус, сказал Хэнкок.

"Правительство создает систему гарантирования жизни для NHS (национальной службы здравоохранения) и фронтовых коллег из служб социальной помощи", - сказал Хэнкок.

"Семьи сотрудников, которые умирают от коронавирус в ходе своей основной работы, получат выплату в размере 60 000 фунтов стерлингов", – добавил он.

Эта схема ориентирована на семьи тех, кто умирает от коронавирус во время выполнения жизненно важных критических работ, и включает в себя тех, кто оказывает непосредственную помощь, а также уборщиков и носильщиков.

Правительство вернуло в строй тысячи медицинских работников, которые недавно вышли на пенсию, и направил студентов выпускных курсов на передовую линию, чтобы справиться с резким ростом спроса на медицинские услуги во время вспышки болезни.