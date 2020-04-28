Українські дипломати перерахували понад 1,7 млн грн військовим медикам
Українські дипломати перерахували зі своєї зарплати понад 1 млн 750 тисяч грн на потреби військових медиків для боротьби з пандемією коронавірусу.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це під час онлайн-брифінгу у вівторок у Києві розповів глава МЗС Дмитро Кулеба.
За його словами, це було зроблено в рамках спільної акції МЗС і благодійного фонду "Повернись живим", яка пройшла під назвою "Захистити захисника".
"В рамках цієї акції українські дипломати, співробітники МЗС, зібрали понад 1 млн 750 тисяч гривень і перерахували їх на рахунок благодійного фонду. Ці гроші українські дипломати відрахували зі своїх зарплат - тобто це безпосередньо їхній дохід, яким вони поділились з фондом "Повернись живим", щоб фонд закупив необхідне обладнання для військових медиків", - розповів Кулеба.
Міністр додав, що дипломати і військові тримають "дві частини одного фронту - фронту захисту територіальної цілісності і незалежності України".
"Саме тому українські дипломати вирішили допомогти в цей скрутний час саме військовим медикам", - пояснив міністр.
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