Украинские дипломаты перечислили более 1,7 млн грн военным медикам
Украинские дипломаты перечислили из своей зарплаты более 1,75 млн грн на нужды военных медиков для борьбы с пандемией коронавируса.
Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в ходе онлайн-брифинге во вторник в Киеве рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.
По его словам, это было сделано в рамках совместной акции МИД и благотворительного фонда "Вернись живым", которая прошла под названием "Защитить защитника".
"В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники МИД, собрали более 1,75 млн гривен и перечислили их на счет благотворительного фонда. Эти деньги украинские дипломаты отчислили из своих зарплат - то есть это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом "Вернись живым", чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков", - рассказал Кулеба.
Министр добавил, что дипломаты и военные держат "две части одного фронта - фронта защиты территориальной целостности и независимости Украины".
"Именно поэтому украинские дипломаты решили помочь в это трудное время именно военным медикам", - пояснил министр.
Читайте также: Украина рядом: как государство помогает гражданам, которые не вернулись домой