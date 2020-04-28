Украинские дипломаты перечислили более 1,7 млн грн военным медикам

Украинские дипломаты перечислили из своей зарплаты более 1,75 млн грн на нужды военных медиков для борьбы с пандемией коронавируса.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом в ходе онлайн-брифинге во вторник в Киеве рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

По его словам, это было сделано в рамках совместной акции МИД и благотворительного фонда "Вернись живым", которая прошла под названием "Защитить защитника".

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"В рамках этой акции украинские дипломаты, сотрудники МИД, собрали более 1,75 млн гривен и перечислили их на счет благотворительного фонда. Эти деньги украинские дипломаты отчислили из своих зарплат - то есть это непосредственно их доход, которым они поделились с фондом "Вернись живым", чтобы фонд закупил необходимое оборудование для военных медиков", - рассказал Кулеба.

Министр добавил, что дипломаты и военные держат "две части одного фронта - фронта защиты территориальной целостности и независимости Украины".

"Именно поэтому украинские дипломаты решили помочь в это трудное время именно военным медикам", - пояснил министр.

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