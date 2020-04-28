Бельгійська залізниця відновить роботу у звичайному режимі, але із заходами безпеки

Бельгійська залізниця з 4 травня відновить роботу у звичайному режимі, але впровадить додаткові заходи безпеки для пасажирів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Бельгійський оператор залізниці NMBS/SNCB з 4 травня відновлює роботу у звичайному режимі, за винятком окремих поїздів.

Водночас, через загрозу вірусу усі пасажири, старші 12 років, відтепер повинні будуть носити маски у вагонах поїздів, на перонах та станціях.

Також людей просять планувати поїздки так, щоб вони не випадали на пікові години.

Залізниця обіцяє проводити посилену дезінфекцію на станціях та у вагонах, особливо столиків, ручок та автоматів для продажу квитків.

Як повідомлялося раніше, Бельгія розпочне поступово виходити з карантину на початку травня, перший етап послаблення обмежень почнеться 4 травня. Цього дня відновлюють роботу промислові підприємства. Через тиждень, 11 травня, відновлять роботу усі магазини, а з 18 травня частково відновиться навчання у школах.

Кількість нових смертей за добу та заражень коронавірусом продовжує зменшуватися. Загалом з початку епідемії коронавірус виявили у 46 687 осіб. Померли 7202 людини, понад 10 800 – одужали.