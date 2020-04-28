Бельгийская железная дорога возобновит работу в обычном режиме, но с мерами безопасности

Бельгийская железная дорога с 4 мая возобновит работу в обычном режиме, но внедрит дополнительные меры безопасности для пассажиров.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Бельгийский оператор железной дороги NMBS/SNCB с 4 мая возобновляет работу в обычном режиме, за исключением отдельных поездов.

В то же время из-за угрозы вируса все пассажиры старше 12 лет должны будут носить маски в вагонах поездов, на перронах и станциях.

Также людей просят планировать поездки так, чтобы они не выпадали на пиковые часы.

Железная дорога обещает проводить усиленную дезинфекцию на станциях и в вагонах, особенно столиков, ручек и автоматов для продажи билетов.

Как сообщалось ранее, Бельгия начнет постепенно выходить из карантина в начале мая, первый этап ослабления ограничений начнется 4 мая. В этот день возобновляют работу промышленные предприятия. Через неделю, 11 мая, возобновят работу все магазины, а с 18 мая частично восстановится обучения в школах.

Количество новых смертей за сутки и заражений продолжает уменьшаться. Всего с начала эпидемии коронавирус обнаружили у 46 687 человек. Умерли 7202 человека, более 10 800 - выздоровели.