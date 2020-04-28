Естонія роздумує над впровадженням голосування через смартфон

В Естонії можуть дозволити голосувати на виборах через смартфон за умови зниження ризиків, пов'язаних з кіберзагрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Державна виборча комісія спільно з департаментом державних інфосистем вивчили можливість голосування через смартфон і дійшли до висновку, що технічно це можливо, але необхідно захистити виборчі системи для комп'ютерів і мобільних телефонів від шкідливих програм.

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Відповідний аналіз, обговорення якого відбудеться у виборчій комісії 6 травня, провела фірма AS Cybernetica. Голова виборчкому Арне Койтмяе заявив, що цей аналіз дав "зелене світло" прогресу в системі електронного голосування.

Досі голосувати через інтернет в Естонії можна було тільки за допомогою комп'ютера. Тепер технічно це можна зробити через смартфон. За словами Койтмяе, тепер слід подумати про те, як це оформити юридично, а також зменшити ризики кіберзагроз.

"Важливо знайти альтернативні способи голосування, особливо на тлі нинішнього надзвичайного стану, коли людям наполегливо рекомендують залишатися вдома", - додав Койтмяе.

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