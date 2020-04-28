Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Заблокований чартер із заробітчанами все ж вилетів до Лондона після скандалу

Сенат Румунії відхилив проєкт про угорську автономію

Єврокомісія почала процедуру щодо порушення Польщею принципу незалежності суддів

МАУ заявила, що їй заборонили виконати рейс із заробітчанами до Лондона






Естонія роздумує над впровадженням голосування через смартфон

Вівторок, 28 квітня 2020, 14:18

В Естонії можуть дозволити голосувати на виборах через смартфон за умови зниження ризиків, пов'язаних з кіберзагрозами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR

Державна виборча комісія спільно з департаментом державних інфосистем вивчили можливість голосування через смартфон і дійшли до висновку, що технічно це можливо, але необхідно захистити виборчі системи для комп'ютерів і мобільних телефонів від шкідливих програм.

Читайте також
Естонія продовжила надзвичайний стан до 17 травня

Відповідний аналіз, обговорення якого відбудеться у виборчій комісії 6 травня, провела фірма AS Cybernetica. Голова виборчкому Арне Койтмяе заявив, що цей аналіз дав "зелене світло" прогресу в системі електронного голосування. 

Досі голосувати через інтернет в Естонії можна було тільки за допомогою комп'ютера. Тепер технічно це можна зробити через смартфон. За словами Койтмяе, тепер слід подумати про те, як це оформити юридично, а також зменшити ризики кіберзагроз. 

"Важливо знайти альтернативні способи голосування, особливо на тлі нинішнього надзвичайного стану, коли людям наполегливо рекомендують залишатися вдома", - додав Койтмяе.

Читайте також: Реформи онлайн: як Естонія зробила стрибок до цифрового лідерства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Естонія
powered by lun.ua