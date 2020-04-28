Эстония думает над внедрением голосования через смартфон

В Эстонии могут разрешить голосовать на выборах через смартфон при снижении рисков, связанных с киберугрозами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Государственная избирательная комиссия совместно с департаментом государственных инфосистем изучили возможность голосования через смартфон и пришли к выводу, что технически это возможно, но необходимо защитить избирательные системы для компьютеров и мобильных телефонов от вредоносных программ.

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Соответствующий анализ, обсуждение которого состоится в избирательной комиссии 6 мая, провела фирма AS Cybernetica. Председатель избиркома Арне Койтмяе заявил, что этот анализ дал "зеленый свет" прогрессу в системе электронного голосования.

До сих пор голосовать через интернет в Эстонии можно было только с помощью компьютера. Теперь технически это можно сделать через смартфон. По словам Койтмяе, теперь следует подумать о том, как это оформить юридически, а также уменьшить риски киберугроз.

"Важно найти альтернативные способы голосования, особенно на фоне нынешнего чрезвычайного положения, когда людям настоятельно рекомендуют оставаться дома", - добавил Койтмяе.

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