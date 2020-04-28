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Епідемія у Швеції: за новими даними, кількість загиблих на 10% вища

Вівторок, 28 квітня 2020, 14:32

За даними, оприлюдненими Нацрадою з питань охорони здоров’я та добробуту, від епідемії у Швеції загинуло на 10% більше хворих, ніж повідомлялося раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

За даними Національної ради з питань охорони здоров’я та добробуту, кількість померлих від коронавірусу у Швеції на 10% вища, ніж за статистикою, яку наводить Агентство громадського здоров’я.

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Різниця пов’язана з тим, що ці установи реєструють смерті від коронавірусу за різними підходами. Нацрада з питань здоров’я включила до цього переліку усіх людей, причиною смерті яких вказано Covid-19, тоді як Агентство громадського здоров’я – лише тих померлих пацієнтів, які мали позитивний тест на коронавірус.

Як розповіла на пресконференції Мона Хойгрен, голова департаменту Нацради з питань здоров’я, за більшістю показників дані обох відомств майже співпадають - розподіл за віком, статтю, наявністю інших хронічних хвороб, але цифри щодо кількості загиблих від коронавірусу відрізняються.

"Різниця полягає у тому, що ми включаємо у статистику і ті випадки, які не перевірялися лабораторно, але лікар зазначив, що цей пацієнт був хворий Covid-19", - пояснила вона.

Нагадаємо, Швеція надає пріоритет у тестуванні групам ризику – важкохворим пацієнтам, пацієнтам з хронічними захворюваннями та літнім людям.

Як зазначає видання, дані оприлюднили лише зараз через те, що надсилання свідоцтв з причиною смерті – тривала бюрократична процедура, яка займає 3-4 тижні.

Близько 90% загиблих були старші 70 років, і лише 1% - молодші 50. Більшість мали інші хронічні хвороби.

За останніми даними Агентства громадського здоров’я, на 27 квітня кількість померлих від коронавірусу у Швеції досягла 2274. Кількість підтверджених випадків інфікування перевищила 18 тисяч.  

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Коронавірус Епідемія у цифрах Швеція
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