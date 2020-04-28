Эпидемия в Швеции: по новым данным, количество погибших на 10% выше

По данным, обнародованным Нацсоветом по вопросам здравоохранения и благосостояния, от эпидемии в Швеции погибло на 10% больше больных, чем сообщалось ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

По данным Национального совета по вопросам здравоохранения и благосостояния, количество умерших от коронавируса в Швеции на 10% выше, чем по статистике, которую приводит Агентство общественного здоровья.

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Разница связана с тем, что эти учреждения регистрируют смерти от коронавируса по разным подходам. Нацсовет по вопросам здоровья включила в этот перечень всех людей, причиной смерти которых указан Covid-19, тогда как Агентство общественного здоровья - только умерших пациентов, имевших положительный тест на коронавирус.

Как рассказала на пресс-конференции Мона Хойгрен, глава департамента Нацсовета по вопросам здоровья, по большинству показателей данные обоих ведомств почти совпадают - распределение по возрасту, полу, наличию других хронических болезней, но цифры по количеству погибших от коронавируса отличаются.

"Разница заключается в том, что мы включаем в статистику и те случаи, не проверялись лабораторно, но врач отметил, что этот пациент был болен Covid-19", - пояснила она.

Напомним, Швеция предоставляет приоритет в тестировании группам риска - тяжелобольным пациентам, пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым людям.

Как отмечает издание, данные обнародовали только сейчас из-за того, что передача свидетельств с причиной смерти - длительная бюрократическая процедура, которая занимает 3-4 недели.

Около 90% погибших были старше 70 лет, и только 1% - моложе 50. Большинство имели другие хронические болезни.

По последним данным Агентства общественного здоровья, на 27 апреля количество умерших от коронавируса в Швеции достигло 2274. Число подтвержденных случаев инфицирования превысило 18 000.