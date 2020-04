Послы G7 указали Венедиктовой на важность продолжения реформ и независимости ГПУ

Послы стран "Большой семерки" (G7) обсудили с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter-аккаунте послов G7.

"Во время онлайн-встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добродетели ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в сообщении.

During a virtual meeting with Prosecutor General Venediktova, the G7 Ambassadors underscored the importance of continuing reforms to strengthen the rule of law in Ukraine and to ensure the independence and integrity of key anti-corruption and law enforcement institutions.