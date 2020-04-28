Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Заблокированный чартер с заробитчанами все же вылетел в Лондон после скандала

Сенат Румынии отклонил проект о венгерской автономии

Еврокомиссия начала процедуру о нарушении Польшей принципа независимости судей

МАУ заявила, что ей запретили выполнить рейс с украинскими работниками в Лондон






Послы G7 указали Венедиктовой на важность продолжения реформ и независимости ГПУ

Вторник, 28 апреля 2020, 17:24

Послы стран "Большой семерки" (G7) обсудили с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующая информация размещена в Twitter-аккаунте послов G7.

"Во время онлайн-встречи с генеральным прокурором Венедиктовой послы стран G7 подчеркнули важность продолжения реформ для укрепления верховенства права в Украине и обеспечения независимости и добродетели ключевых антикоррупционных и правоохранительных учреждений", - говорится в сообщении.

Напомним, активисты "Кто заказал Катю Гандзюк" считают, что офис генпрокурора "слил" дело о расследовании убийства активистки, по их мнению, заказчик преступления Владислав Мангер договорился с прокуратурой на высшем уровне.

Венедиктова недавно также заявила, что по делу убийства журналиста Павла Шеремета через два месяца будет результат, который может понравиться не всем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
powered by lun.ua