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Коронавірус в Італії: кількість інфікованих з початку епідемії перевищила 200 тисяч осіб

Вівторок, 28 квітня 2020, 19:11

В Італії кількість людей, які були інфіковані коронавірусом, з початку епідемії перевищила 200 тисяч осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Управління цивільного захисту Італії.

За 24 години зафіксовано 2100 нових випадків, тоді як днем раніше було 1730 і це був найменший показник нових випадків з 10 березня.

З початку епідемії коронавірусу щонайменше 201 505 людей заразилися вірусом Sars-CoV-2.

Також повідомляється про 382 померлих серед інфікованих (вчора було 333). Загальна кількість померлих зросла до 27 359 осіб.

У неділю влада Італії повідомляла про різке падіння летальних випадків від коронавірусу - 260 смертей, найнижча кількість з 14 березня.

Кількість людей у відділеннях інтенсивної терапії продовжує знижуватись і складає 1863 особи - на 93 менше, ніж вчора. 2316 людей вилікувались від коронавірусу за останню добу, це на понад 600 більше, ніж вчора. Загалом з початку епідемії хворобу подолали 68 941 осіб.

На цей час позитивний результат тесту в Італії мають 105 205 осіб. Кількість збільшується до 201 505 - як уже згадувалося вище, якщо в підрахунку є також померлі та ті, хто вилікувався.

Нагадаємо, Італія оголосила про перехід до другої фази пом’якшення карантину, запровадженого у зв’язку з пандемією коронавірусу. 

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Коронавірус Епідемія у цифрах Італія
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