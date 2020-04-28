Коронавирус в Италии: число инфицированных с начала эпидемии превысило 200 000 человек

В Италии количество людей, которые были инфицированы коронавирусом, с начала эпидемии превысило 200 000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на данные Управления гражданской защиты Италии.

За 24 часа зафиксировано 2100 новых случаев, тогда как днем ​​ранее было 1730 и это был самый низкий показатель новых случаев с 10 марта.

С начала эпидемии коронавируса не менее 201 505 человек заразились вирусом Sars-CoV-2.

Также сообщается о 382 умерших среди инфицированных (вчера было 333). Общее количество умерших возросло до 27 359 человек.

В воскресенье власти Италии сообщали о резком падении летальных случаев от коронавируса - 260 смертей, самое низкое количество с 14 марта.

Количество людей в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться и составляет 1863 человека - на 93 меньше, чем вчера. 2316 человека вылечились от коронавируса за последние сутки, это более чем на 600 больше, чем вчера. Всего с начала эпидемии выздоровели 68 941 человек.

В настоящее время положительный результат теста в Италии имеют 105 205 человек. Количество увеличивается до 201 505 - как уже упоминалось выше, если в подсчете учитываются также умершие и те, кто вылечился.