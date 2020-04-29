Уряд Латвії перегляне карантинні обмеження наступного тижня

Латвійський уряд 7 травня перегляне чинні обмеження, запроваджені для протидії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Delfi.

Уряд вже заслухав доповідь кризової ради, яка провела аналіз ризиків і можливостей виходу з режиму надзвичайної ситуації.

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"Оцінимо, які обмеження можна поступово скасувати, враховуючи при цьому аспекти здоров'я і безпеки людей", - пояснив прем’єр-міністр Кріш'яніс Каріньш.

Стратегія виходу з коронакризи буде спрямована на обмеження поширення вірусу і відновлення економіки.

Надзвичайний стан у зв’язку з пандемією діє у Латвії до 12 травня.

Станом на 28 квітня в країні зафіксовано 836 випадків коронавірусу, 13 людей померли, 267 одужали.

Нагадаємо, Естонія вирішила відкрити музеї просто неба та дозволити спортивні заняття у малих групах на свіжому повітрі.

У Литві з 27 квітня відкрилися вуличні кафе, перукарні і музеї.