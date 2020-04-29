Правительство Латвии пересмотрит карантинные ограничения на следующей неделе

Латвийское правительство 7 мая пересмотрит действующие ограничения, введенные для противодействия коронавирусу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Delfi.

Правительство уже заслушало доклад кризисного совета, который провел анализ рисков и возможностей выхода из режима чрезвычайной ситуации.

Читайте также В Латвии за нарушение самоизоляции мужчину оштрафовали на 2 тыс. евро

"Мы оценим, какие ограничения можно постепенно отменить, учитывая при этом аспекты здоровья и безопасности людей", - пояснил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Стратегия выхода из коронакризиса будет направлена ​​на ограничение распространения вируса и восстановление экономики.

Чрезвычайное положение в связи с пандемией действует в Латвии до 12 мая.

По состоянию на 28 апреля в стране зафиксировано 836 случаев коронавируса, 13 человек умерли, 267 выздоровели.

Напомним, Эстония решила открыть музеи под открытым небом и разрешить спортивные занятия в малых группах на свежем воздухе.

В Литве с 27 апреля открылись уличные кафе, парикмахерские и музеи.