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Латвія закуповувала маски у податкових боржників і за завищеними цінами - ЗМІ

Середа, 29 квітня 2020, 12:26

В кінці лютого - на початку березня у зв’язку з браком товарів індивідуального захисту в Латвії почалась термінова закупівельна операція, в результаті якої країна купувала маски у податкових боржників, фірм-"поштових скриньок" та за завищеними цінами. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі RE:baltica.

Керівник Служби невідкладної медичної допомоги (NMPD) Лієне Ціпуле визнала, що резерви держави на початку епідемії були меншими, ніж наявні в розпорядженні самої служби. У лютому в NMPD було 6305 масок для обличчя і 3000 респіраторів.

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12 березня в країні оголосили режим надзвичайної ситуації, а на наступний день уряд дозволив не застосовувати до закупівель звичайні процедури. Закупівлі спочатку здійснювала NMPD.

Першим партнером NMPD стало підприємство GP Nord, у якого в березні був податковий борг в розмірі 1026,32 євро. Закон про державні закупівлі з нормальних умовах забороняє таким комерсантам брати участь в конкурсах.

"Не було інших підготованих пропозицій з раніше виконаними зобов'язаннями", - пояснила Ціпуле вибір компанії. Держава уклала з GP Nord договір на 849 482 євро.

Крім того, на початку квітня Державний центр захисту військових об'єктів і закупівель Міністерства оборони (VAMOIC)  уклав договір з двома підприємствами на 4,07 млн євро. Одне з них, Titled, як сферу своєї діяльності вказало рекламне агентство. Її представник Науріс Гросу розповів, що займається і торгівлею електронікою, через що утворився контакт з різними виробниками в Китаї.

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Друга фірма ADDI Trading PTE Ltd. мала всі ознаки підприємства-"поштової скриньки", які створюють як прикриття, якщо не хочуть розголошувати, хто власник. Вона була заснована в грудні минулого року за адресою в Сінгапурі. Підприємство у вигляді основного виду діяльності вказало будівництво та промисловість, а не гуртову торгівлю медичними пристроями.

Крім того, керівник Національної служби охорони здоров'я (NVD) Едгар Лабсвірс розповів, що під час пандемії закупівля масок відбувалась за завищеними цінами, оскільки вони виросли більш ніж в 30 разів.

"Зараз, якщо платимо за одну маску 65 центів, виходить, що коробка коштує понад 30 євро. Ціна у двадцять, тридцять разів вища, ніж в "мирний час", - визнав Лабсвірс.

Водночас латвійська закупівля серед інших країн Балтії особливо не виділялася. Вартість придбаних латвійськими установами одноразових масок варіювалася від 45 до 66 центів за штуку. В Естонії - від 57 до 72 центів за штуку. У Литві - від 32 до 82 центів за штуку.

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