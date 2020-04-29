Латвия закупала маски у налоговых должников и по завышенным ценам - СМИ

В конце февраля - начале марта в связи с нехваткой товаров для индивидуальной защиты в Латвии началась срочная закупочная операция: государство покупало маски у налоговых должников, фирм "почтовых ящиков" и по завышенным ценам.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале RE: baltica.

Руководитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Лиене Ципуле признала, что резервы государства в начале эпидемии были меньше, чем имеющиеся в распоряжении самой службы. В феврале у NMPD было 6305 масок для лица и 3000 респираторов.

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12 марта в стране объявили режим чрезвычайной ситуации, а на следующий день правительство позволило не применять к закупкам обычные процедуры. Закупки сначала осуществляла NMPD.

Первым партнером NMPD стало предприятие GP Nord, у которого в марте был налоговый долг в размере 1026,32 евро. Закон о государственных закупках в нормальных условиях запрещает таким коммерсантам участвовать в конкурсах.

"Не было других подготовленных предложений по ранее выполненным обязательствам", - пояснила Ципуле выбор компании. Государство заключило с GP Nord договор на 849 482 евро.

Кроме того, в начале апреля Государственный центр защиты военных объектов и закупок Министерства обороны (VAMOIC) заключил договор с двумя предприятиями на 4070000 евро. Одно из них, Titled, как сферу своей деятельности указало рекламное агентство. Ее представитель Наурис Гросу рассказал, что занимается и торговлей электроникой, в результате чего наладился контакт с различными производителями в Китае.

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Вторая фирма ADDI Trading PTE Ltd. имела все признаки предприятия - "почтового ящика", которые создают как прикрытие, если не хотят разглашать, кто владелец. Она была основана в декабре прошлого года по адресу в Сингапуре. Предприятие в качестве основного вида деятельности указало строительство и промышленность, а не оптовую торговлю медицинским оборудованием.

Кроме того, руководитель Национальной службы здравоохранения (NVD) Эдгар Лабсвирс рассказал, что во время пандемии закупка масок происходила по завышенным ценам, так как они выросли более чем в 30 раз.

"Сейчас, если платим за одну маску 65 центов, получается, что коробка стоит более 30 евро. Цена в двадцать, тридцать раз выше, чем в "мирное время", - признал Лабсвирс.

В то же время латвийская закупка среди других стран Балтии особенно не выделялась. Стоимость приобретенных латвийскими учреждениями одноразовых масок варьировалась от 45 до 66 центов за штуку. В Эстонии - от 57 до 72 центов за штуку. В Литве - от 32 до 82 центов за штуку.