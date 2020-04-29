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Єврокомісія призначила в.о. керівника групи підтримки України

Середа, 29 квітня 2020, 12:29

Єврокомісія призначила заступницю голови генерального директорату Єврокомісії з політики сусідства і розширення Катаріну Матернову в.о. керівника групи підтримки України замість тимчасово відкликаного для посилення персоналу місії з боротьби з коронавірусом Петера Вагнера.

Про це заявила сама Матернова у спілкуванні з групою журналістів країн Східного партнерства, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Я лишаюся на посаді в генеральному директораті DG NEAR, але також я зараз працюю керівником Групи підтримки України, оскільки Петер Вагнер, що успішно керував цим органом, зараз призначений на іншу ділянку роботи" – сказала Матернова.

Петер Вагнер перед від'їздом зазначив, що команда групи підтримки України та представництво Євросоюзу в Україні продовжать працювати "з максимальною швидкістю для сприяння реалізації внеску ЄС у реагуванні України на вірус".

Групу Єврокомісії з підтримки України створено у квітні 2014 року. Вона має повноваження залучати профільних спеціалістів з країн-членів ЄС для зміцнення співпраці у частині імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також налагоджувати контакти з міжнародною донорською спільнотою та міжнародними фінансовими інституціями.

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