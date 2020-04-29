Еврокомиссия назначила и.о. руководителя группы поддержки Украины

Еврокомиссия назначила заместительницу главы генерального директората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарину Матернову и.о. руководителя группы поддержки Украины вместо временно отозванного для усиления персонала миссии по борьбе с коронавирусом Петера Вагнера.

Об этом заявила сама Матернова в общении с группой журналистов стран Восточного партнерства, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я остаюсь в должности в генеральном директорате DG NEAR, но также я сейчас работаю руководителем Группы поддержки Украины, поскольку Петер Вагнер, успешно руководивший этим органом, сейчас назначен на другой участок работы", - сказала Матернова.

Петер Вагнер перед отъездом отметил, что команда группы поддержки Украины и представительство Евросоюза в Украине продолжат работать "с максимальной скоростью для содействия реализации взноса ЕС в реагировании Украины на вирус".

Группа Еврокомиссии по поддержке Украины создана в апреле 2014 года. У нее есть полномочия привлекать профильных специалистов из стран-членов ЕС для укрепления сотрудничества в части имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также налаживать контакты с международным донорским сообществом и международными финансовыми институтами.