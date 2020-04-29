У Бельгії від коронавірусу померли понад 7500 людей
Середа, 29 квітня 2020, 13:47
У Бельгії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 170 осіб, таким чином, число жертв COVID-19 збільшилося до 7501.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.
Смертність дещо збільшилась порівняно з попередньою добою, коли було зафіксовано 134 летальні випадки.
У той же час, за минулу добу зафіксували 525 нових випадків зараження, що на 122 менше, ніж напередодні.
Всього в Бельгії виявлено 47859 підтверджених тестами випадків захворювання.
4 050 осіб у Бельгії лишаються госпіталізованими з симптомами хвороби.
З 4 травня країна планує почати поетапне скасування заходів ізоляції.
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