У Бельгії від коронавірусу померли понад 7500 людей

У Бельгії за минулу добу від коронавірусної хвороби померли 170 осіб, таким чином, число жертв COVID-19 збільшилося до 7501.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

Смертність дещо збільшилась порівняно з попередньою добою, коли було зафіксовано 134 летальні випадки.

У той же час, за минулу добу зафіксували 525 нових випадків зараження, що на 122 менше, ніж напередодні.

Всього в Бельгії виявлено 47859 підтверджених тестами випадків захворювання.

4 050 осіб у Бельгії лишаються госпіталізованими з симптомами хвороби.

З 4 травня країна планує почати поетапне скасування заходів ізоляції.