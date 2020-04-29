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В Бельгии от коронавируса умерли более 7500 человек

Среда, 29 апреля 2020, 13:47

В Бельгии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 170 человек, таким образом, число жертв COVID-19 увеличилось до 7501.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.

Смертность несколько увеличилась по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 134 летальных исхода.

В то же время за минувшие сутки зафиксировали 525 новых случаев заражения, на 122 меньше, чем накануне.

Всего в Бельгии выявлено 47859 подтвержденных тестами случаев заболевания.

4050 человек в Бельгии остаются госпитализированными с симптомами болезни.

С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.

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