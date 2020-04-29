В Бельгии от коронавируса умерли более 7500 человек
Среда, 29 апреля 2020, 13:47
В Бельгии за минувшие сутки от коронавирусной болезни умерли 170 человек, таким образом, число жертв COVID-19 увеличилось до 7501.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir.
Смертность несколько увеличилась по сравнению с предыдущими сутками, когда было зафиксировано 134 летальных исхода.
В то же время за минувшие сутки зафиксировали 525 новых случаев заражения, на 122 меньше, чем накануне.
Всего в Бельгии выявлено 47859 подтвержденных тестами случаев заболевания.
4050 человек в Бельгии остаются госпитализированными с симптомами болезни.
С 4 мая страна планирует начать поэтапную отмену мер изоляции.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua