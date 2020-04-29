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Британцям пропонують працювати на зборі врожаїв, не вистачає тисяч сезонних працівників

Середа, 29 квітня 2020, 14:44

Тисячі британських робітників повинні будуть допомогти зібрати урожай, оскільки сезонні робітники з інших частин Європи не можуть приїхати у зв'язку з закритими через коронавірус кордонами.

Про це заявив міністр навколишнього середовища Джордж Юстіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

За словами міністра, в попередні роки приїжджали близько 30 000 осіб в основному з країн Європейського Союзу для виконання сезонних сільськогосподарських робіт, а зараз в Британії знаходиться лише третина з них.

"Нам знадобиться значна кількість британців, зокрема, тих, хто залишився без роботи, у них є шанс, якщо вони захочуть", - сказала Юстіс.

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Міністр зазначив, що пік збирання врожаю настає в кінці травня і в червні.

"Ми отримуємо величезний інтерес від людей, охочих це робити. Нам потрібні десятки тисяч людей, щоб виконати цю роботу", - додав він.

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ заявила, що скасувала рейс PS1118 Київ-Лондон через заборону Державної авіаслужби України.

Рейс мав виконуватися у 29 квітня для доправлення до Великої Британії на роботу українських громадян, які мають довгостроковий контракт з роботодавцем за кордоном.

28 квітня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив, що Україна отримує звернення від держав-партнерів про потребу в українських робітниках, але на тлі пандемії відправляти їх за кордон "нелогічно".

За його словами, зараз всі цілі уряду спрямовані на те, щоб повертати українців, які застрягли в різних країнах.

Пізніше в уряді заявили про можливість "точкових" дозволів на виїзд трудових мігрантів.

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