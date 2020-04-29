Британцам предлагают работать на сборе урожая, не хватает тысяч сезонных работников
Тысячи британцев должны будут помочь собрать урожай, поскольку сезонные работники из других частей Европы не могут приехать в связи с закрытыми на карантин границами.
Об этом заявил министр окружающей среды Джордж Юстис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам министра, в предыдущие годы приезжали около 30 000 человек, в основном из стран Европейского Союза, для выполнения сезонных сельскохозяйственных работ, а сейчас в Британии находится лишь треть из них.
"Нам понадобится значительное количество британцев, в частности, тех, кто остался без работы, у них есть шанс, если они захотят", - сказала Юстис.
Министр отметил, что пик сбора урожая наступает в конце мая и в июне.
"Мы получаем огромную заинтересованность от людей, желающих это делать. Нам нужны десятки тысяч людей, чтобы выполнить эту работу", - добавил он.
Напомним, авиакомпания МАУ заявила, что отменила рейс PS1118 Киев-Лондон в связи с запретом Государственной авиаслужбы Украины.
Рейс должен был выполняться 29 апреля для доставки в Великобританию на работу украинских граждан, имеющих долгосрочный контракт с работодателем за рубежом.
28 апреля глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских работниках, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".
По его словам, сейчас все цели правительства направлены на то, чтобы возвращать украинцев, застрявших в разных странах.
Позже в правительстве заявили о возможности "точечных" разрешений на выезд трудовых мигрантов.