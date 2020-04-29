Єврокомісія схвалила пакет заходів для підтримки транспорту

Єврокомісія схвалила пакет заходів для підтримки транспортної сфери в умовах епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", відповідне повідомлення розміщене на сайті Єврокомісії.

Єврокомісія ухвалила пакет заходів, які полегшать становище транспортного сектору шляхом усунення адміністративних бар’єрів та збільшення гнучкості.

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Пакет включає заходи для підтримки авіації, залізничного й морського транспорту, річкового й дорожнього транспорту у зв’язку з кризою, зумовленою пандемією коронавірусу.

"Сьогоднішні пропозиції пропонують конкретні шляхи полегшення щоденної роботи транспортного сектору. Також вони мають допомогти компаніям зосередитися на необхідному зараз відновленні", - зазначила єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян.

Серед пропозицій – продовжити термін дії ліцензій для перевізників, щоб їм не потрібно було з додатковими труднощами поновлювати їх в умовах карантину. Також тимчасово відкладаються регулярні перевірки.

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У сфері авіаперевезень, пропозиції стосуються роботи компаній, що забезпечують наземне обслуговування, та вимог до ліцензування авіаперевізників; у сфері морських перевезень – зменшення або скасування портових інфраструктурних зборів.

Для залізниць деяких країн-членів на 3 місяці продовжують термін впровадження законодавства ЄС щодо безпеки та взаємної сумісності залізниць.

Додаткові пропозиції можуть оприлюднити наступного тижня.

Також Комісія задовольнила запити 11 країн-членів щодо тимчасового винятку з правил ЄС щодо часу перебування за кермом та відпочинку, щоб допомогти забезпечити своєчасну доставку товарів, якщо водії потрапляють у черги на кордонах. Ще 9 країн очікують відповіді на аналогічні запити.